Mancini: “Felici di tornare a Napoli. Politano sarà convocato. Scudetto? Il Napoli lo merita” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato un' intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del ritorno della Nazionale a Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato un' intervista a Radio Kiss Kissin vista del ritorno della Nazionale aL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... felici_dany : @CheccoCasano State a fa le pulci a Mancini...porco dio - felici_dany : RT @OfficialASRoma: MANCINI! ?? Con tutti i replay possibili ?? #RomaJuve #ASRoma - ccchec : @EbastaLele Kean magari ara arrabbiato (cosa sbagliata, ma non non credo siano felici ad entrare al 89) per essere… - MignanoRaffaele : #SerieA #Mancini fa felici i tifosi #giallorossi. #RomaJuve 1-0 al 53'. -