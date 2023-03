Mancini: “A Napoli è sempre bello giocare. Vincerà lo Scudetto, su Raspadori e Vialli… (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Mancini dichiara che è sempre bello giocare a Napoli e ritiene che gli azzurri vinceranno lo Scudetto in Serie A Roberto Mancini compie i primi passi di avvicinamento alla partita della Nazionale Italiana contro l’Inghilterra, valevole per il debutto del girone di qualificazione agli Europei 2024. Il commissario tecnico azzurro è stato il protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Napoli. Il ct vincitore dell’Europeo 2020 risponde alle domande sui più svariati argomenti, dalla Nazionale al ritorno al “Maradona” fino al percorso del Napoli in Serie A ed in Champions League. Il ct esordisce parlando della partita del 23 marzo: “Sono molto ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Robertodichiara che èe ritiene che gli azzurri vinceranno loin Serie A Robertocompie i primi passi di avvicinamento alla partita della Nazionale Italiana contro l’Inghilterra, valevole per il debutto del girone di qualificazione agli Europei 2024. Il commissario tecnico azzurro è stato il protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del. Il ct vincitore dell’Europeo 2020 risponde alle domande sui più svariati argomenti, dalla Nazionale al ritorno al “Maradona” fino al percorso delin Serie A ed in Champions League. Il ct esordisce parlando della partita del 23 marzo: “Sono molto ...

