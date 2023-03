Manchester United, Ten Hag: «7-0? Abbiamo fatto un casino» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole di Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, sulla pesante sconfitta contro il Liverpool. I dettagli Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Manchester United e Betis Siviglia. PAROLE – «Deluso dai ragazzi domenica? No. Siamo sulla stessa barca; vinciamo insieme e perdiamo insieme. Domenica Abbiamo fatto un casino, dobbiamo affrontarlo. Bruno Fernandes futuro capitano? Sì, sicuramente. Penso che stia giocando una stagione brillante e ha avuto un ruolo importante nel farci essere dove siamo. E’ un’ispirazione per la squadra, tutti commettono errori e noi impariamo. Devo imparare e lo farà anche lui. E’ intelligente. Sono davvero contento che sia un nostro giocatore ed sarà il capitano quando Harry ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole di Erik Ten Hag, allenatore del, sulla pesante sconfitta contro il Liverpool. I dettagli Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League trae Betis Siviglia. PAROLE – «Deluso dai ragazzi domenica? No. Siamo sulla stessa barca; vinciamo insieme e perdiamo insieme. Domenicaun, dobbiamo affrontarlo. Bruno Fernandes futuro capitano? Sì, sicuramente. Penso che stia giocando una stagione brillante e ha avuto un ruolo importante nel farci essere dove siamo. E’ un’ispirazione per la squadra, tutti commettono errori e noi impariamo. Devo imparare e lo farà anche lui. E’ intelligente. Sono davvero contento che sia un nostro giocatore ed sarà il capitano quando Harry ...

