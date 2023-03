Manchester United | Rashford | «Siamo cresciuti come squadra»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Le parole di Marcusin conferenza stampa in vista della sfida delcontro il Betis in Europa League Marcusha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League delcontro il Betis. Di seguito le sue parole. «Probabilmente la cosa principale è che sono arrivato alla stagione in forma. Ero in forma al 100%. Ho fatto un buon ritiro in estate con laprima della pre-campionato e quando abbuiamo iniziato il pre-campionato c’è stato ovviamente un cambiamento, avevamo un nuovo allenatore e un nuovo modo di giocare ed è stato emozionante per me. Volevo solo dare tutto quello che potevo e non ho guardato indietro da allora. Sento chemolto ...

Le parole di Marcus Rashford in conferenza stampa in vista della sfida delcontro il Betis in Europa League Marcus Rashford ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League delcontro il Betis. Di seguito le sue parole.COME È ARRIVATA AGLI OTTAVI Inserita nel gruppo E, lo ha vinto davanti a, Sheriff e Omonia con 15 punti: tanti quanti lo(in cui giocava ancora Cristiano Ronaldo), ma con una ...... la squadra in cui milita il portiere, in occasione della finale di Carabao Cup , che sfortunatamente ha visto Karius uscire sconfitto ai danni del. Una finale che segna la ...

Man.United-Betis Siviglia pronostico: Rashford in gol a quota 2.00 La Gazzetta dello Sport

La crescita del Manchester United è certificata da Rashford, pronto a dire la sua nell'andata degli ottavi di Europa League con il Betis ...A fine stagione potrebbe andare in scena un derby di Manchester per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza con la Juventus e il suo rinnovo appare ...