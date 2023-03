Manchester City | Walker si abbassa i pantaloni in un locale | rischia la denuncia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nuovi guai per Kyle, difensore deldi Pep Guardiola e della nazionale inglese. Come riporta il The Sun, infatti, esiste un video che ritrae il calciatore in stato d’ebbrezza mentre si. Negli stessi filmati tra l’altro, si può vederetoccare il seno e baciare una donna diversa da sua moglie. Guai in familiari per un tradimento, ma guai soprattutto legali: possibileper ubriachezza e atti osceni in luogo pubblico. Senza dimenticare possibili conseguenze interne al, con Guardiola che domenica aveva concesso un giorno libero alla rosa. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ManCity, #Walker si abbassa i pantaloni in un locale: rischia la denuncia - ILOVEPACALCIO : Scandalo in Premier: calciatore del Manchester City si abbassa i pantaloni e palpa una donna. Ripreso dalle telecam… - davideroberti_ : ??Ecco la mia intervista a @rickmancio87 di #Dazn. Abbiamo parlato di #TottenhamMilan????, di #Napoli??, di #Juventus… - americandyn : @momfeyre corinthians e manchester city!!! - salamalekumismo : @Rougenoir1978 @MarcoBaldinesi Il Milan è obbligato a replicare lo stesso mercato, dato che la nostra dimensione è… -

Kyle Walker nei guai per alcuni comportamenti decisamente sopra le righe avvenuti, a quanto pare, la scorsa domenica. Come riportato dal Sun , infatti, il calciatore dele della Nazionale inglese è stato pizzicato in un bar visibilmente ubriaco mentre ballava e aveva comportamenti intimi (baci) con una donna che non era sua moglie e delle sue amiche. ...Sarà quello sgargiante visto la scorsa stagione contro(2 - 0, 28 settembre 2021) e Lipsia (2 - 2, 3 novembre 2021), o anche contro Brest (1 - 0, 10 settembre), Rennes (0 - 1, 15 ...E' accaduto al calciatore delKyle Walker, ripreso mentre - totalmente sbronzo - ha cercato un approccio senza pudore con una ragazza incontrata in un bar della città.

Manchester City, Walker a rischio denuncia per atti osceni: scoperto il tradimento Tuttosport

But it is obvious that Man Utd need a world-class striker to replace Weghorst if they are to catch up with the likes of Arsenal and Manchester City next term. Ten Hag is considering a few options.Mumbai Indians (MI) women have made a terrific start of the 2023 Women's Premier League (WPL) by winning their first two matches. In their first match against Gujarat Giants (GG-W) by 143 runs and ...