Mancata zona rossa a Bergamo. Così Gallera nascondeva i contagi (Di mercoledì 8 marzo 2023) La disposizione arrivava dall'assessore al Welfare Giulio Gallera ed era categorica: neppure i sindaci della Bergamasca dovevano entrare in possesso dei dati dei pazienti positivi al Covid. Il numero dei contagi doveva rimanere segreto per "non creare allarmismi", e a farsi garante che ciò accadesse doveva essere il direttore generale dell'Agenzia per la Tutela della Salute (Ats) di Bergamo Massimo Giupponi, che oggi figura tra i diciannove indagati della Procura bergamasca nell'inchiesta sulla Mancata istituzione della zona rossa a Nembro e ad Alzano Lombardo. Per l'ex assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, il numero dei contagi doveva rimanere segreto per "non creare allarmismi" Secondo la procura, Giupponi avrebbe dichiarato ...

