Mafia nigeriana | estradata in Italia la leader Jeff Joy | “Tra i 100 latitanti più pericolosi”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar — Per ironia della sorte è stataproprio nella Giornata internazionale della donna, proprio lei, che figurava tra i 100piùin campo internazionale per aver sfruttato e ridotto in schiavitù migliaia di donne: stiamo parlando delladellaJoy, 48anni e condannata in via definitiva a 13 anni per i reati di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sfruttamento della prostituzione. Arrestata in Nigeria il 4 giugno 2022, è arrivata stamattina all’aeroporto di Ciampino.ladellaJoy La, organizzata ...

La donna, definita la "maman" della Black, era inclusa nella lista dei 100 latitanti più ricercati al mondo, 'Most Wanted' . È stata estradata stamattina in Italia, è atterrata all'...... come esponente di spicco della, cosiddetta black, che per la sua pericolosità e la rete internazionale su cui opera è considerata una delle organizzazioni criminali emergenti ...È stata estradata in Italia Jeff Joy , 48enne, una delle poche donne inserite nell'elenco dei cento latitanti pericolosi , la lista ... Esponente di spicco della black, una delle più ...

Jeff Joy: la latitante della mafia nigeriana catturata ed estradata in Italia

Jeff Joy favoriva secondo le indagini il traffico, l’arrivo in Italia e non solo di ragazze africane che veniva ...Jeff Joy, a Nigerian mafia leader who was one of the few women on Italy's 100 most wanted criminal list, has been extradited to Italy from her native country. © ANSA ...