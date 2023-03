Mafia nigeriana | estradata in Italia la leader Jeff Joy | era fra 100 latitanti più pericolosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : ???? ULTIM'ORA - È finita stamattina la latitanza di #JeffJoy. La 48 enne nigeriana era ricercata dal 2010 con “red n… - pun1shed1 : @GiorgiaMeloni Tranquilla che adesso ci pensa la mafia nigeriana. Dove la gente può sappare all'estero in un porto… - mimmogammella2 : RT @debora_ergas: #festadelladonna 2023 Possiamo festeggiarci anche così, arresto e estradizione in Italia di JeffJoy, tra i 100 latitanti… - maresca_franco : RT @debora_ergas: #festadelladonna 2023 Possiamo festeggiarci anche così, arresto e estradizione in Italia di JeffJoy, tra i 100 latitanti… - fdifanclub : RT @SecolodItalia1: Consegnata all’Italia Jeff Joy, “regina” della mafia nigeriana: era tra i 100 latitanti più pericolosi -

E' una delle delle poche donne inserite nell'elenco dei 100 latitanti pericolosi, come esponente di spicco della. - E' terminata la lunga latitanza di Jeff Joy, la 48 enne...Si tratta di una delle poche donne inserite nella lista dei 100 latitanti più pericolosi, in quanto esponente di spicco della, un'organizzazione criminale emergente ritenuta fra le ...... come esponente di spicco della, la cosiddetta 'black', che per la sua pericolosità e la rete internazionale su cui opera è considerata una delle organizzazioni criminali ...

Jeff Joy: la latitante della mafia nigeriana catturata ed estradata in ... Open

La leader della mafia nigeriana Jeff Joy, ricercata dal 2010 anche in campo internazionale e ritenuta tra i 100 latitanti più pericolosi, è stata estradata ed è arrivata all'aeroporto di Ciampino. La ...(Adnkronos) - Termina con l'arrivo all'aeroporto italiano di Roma Ciampino la lunga latitanza di Jeff Joy, una 48enne nigeriana ricercata dal 2010 anche in campo internazionale con 'red notice' per as ...