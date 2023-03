M5s | Donatella Bianchi si dimette già | lascia il posto da Consigliera Regionale

(Di mercoledì 8 marzo 2023)dimissioni. Erano nell’aria ed eccole qua: la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazioilda. Il gruppoeletto del Movimento 5 Stelle – comda Valerio Novelli, Roberta Della Casa, Marco Colarossi – commenta in questo modo la decisione di: Rispettiamo – si apprende dall’AGI ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Il M5S continua a sorprendere con effetti speciali: nel Lazio la candidata 5S alla presidenza Donatella Bianchi si… - ultimora_pol : Donatella #Bianchi si dimette da consigliere regionale del #Lazio. Al suo posto subentra in quota #M5S Adriano… - Giorgio28018594 : RT @AnnalisaChirico: Il M5S continua a sorprendere con effetti speciali: nel Lazio la candidata 5S alla presidenza Donatella Bianchi si dim… - Domenic20508867 : RT @AnnalisaChirico: Il M5S continua a sorprendere con effetti speciali: nel Lazio la candidata 5S alla presidenza Donatella Bianchi si dim… - matte0lucarelli : RT @AnnalisaChirico: Il M5S continua a sorprendere con effetti speciali: nel Lazio la candidata 5S alla presidenza Donatella Bianchi si dim… -

Per quanto riguardaBianchi , candidata del Movimento 5 stelle alle Regionali nel Lazio dello scorso febbraio, la questione è leggermente diversa: lei non ha un altro paracadute politico da ......è quindi presentata alle elezioni regionali del 2023 nella lista della coalizione composta dal... Grazie ai voti ottenuti,Bianchi è entrata a far parte del Consiglio Regionale del Lazio. ...Cosi' Valerio Novelli, Roberta Della Casa, Marco Colarossi e Adriano Zuccala', neo eletti consiglieri regionali, commentano la decisione formalizzata con una lettera ieri da...

La candidata M5s Donatella Bianchi rinuncia al consiglio regionale RomaToday

Donatella Bianchi, l’ex candidata del M5s al vertice della regione Lazio, non siederà in consiglio. L’ex candidata presidente lascia infatti il seggio alla Pisana. Al suo posto dovrebbe essere eletto ...Roma – Donatella Bianchi, il volto del M5S alle elezioni regionali nel Lazio, lascia il consiglio regionale. Al suo posto dovrebbe entrare alla Pisana l’ex sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà. Stando ...