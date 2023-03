Lutto nel mondo dello sport: la federazione si stringe intorno alla famiglia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il mondo dello sport piange la scomparsa di una delle sue protagoniste: l’atleta amata da tutti muore a soli 36 anni. Elisabetta aveva scoperto da tempo di essere affetta da un male incurabile ed era anche consapevole che la sua vita sarebbe potuta terminare prima del previsto, in un’età in cui di solito si continua a costruire le basi per il futuro e si è abbastanza giovani per sognare. Così purtroppo è stato, visto che domenica 5 marzo, durante la maratona Roma-Ostia è stato dato a tutti i presenti il triste annuncio della sua dipartita. L’atleta laziale è morta a soli 36 anni – Grantennistoscana.itUna notizia, quella della morte della runner laziale Elisabetta Beltrame, che tutti avevamo sperato di non ricevere mai. In questi anni in cui aveva dovuto lasciare lo sport che aveva sempre amato e al quale aveva dedicato ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilpiange la scomparsa di una delle sue protagoniste: l’atleta amata da tutti muore a soli 36 anni. Elisabetta aveva scoperto da tempo di essere affetta da un male incurabile ed era anche consapevole che la sua vita sarebbe potuta terminare prima del previsto, in un’età in cui di solito si continua a costruire le basi per il futuro e si è abbastanza giovani per sognare. Così purtroppo è stato, visto che domenica 5 marzo, durante la maratona Roma-Ostia è stato dato a tutti i presenti il triste annuncio della sua dipartita. L’atleta laziale è morta a soli 36 anni – Grantennistoscana.itUna notizia, quella della morte della runner laziale Elisabetta Beltrame, che tutti avevamo sperato di non ricevere mai. In questi anni in cui aveva dovuto lasciare loche aveva sempre amato e al quale aveva dedicato ...

