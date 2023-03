Lutto nel mondo del calcio: morto Calleri, ex presidente di Lazio e Torino (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ arrivata questa mattina la notizia della morte di Gianmarco Calleri, ex presidente di Torino e Lazio E’ arrivata questa mattina la notizia della morte di Gianmarco Calleri, ex presidente di Torino e Lazio. In biancoceleste oltre a riportare la squadra in Serie A, è lui ad aver portato Gascoigne in Italia e nella Capitale. mondo del calcio in Lutto per la sua scomparsa, aveva 81 anni. L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ arrivata questa mattina la notizia della morte di Gianmarco, exdiE’ arrivata questa mattina la notizia della morte di Gianmarco, exdi. In biancoceleste oltre a riportare la squadra in Serie A, è lui ad aver portato Gascoigne in Italia e nella Capitale.delinper la sua scomparsa, aveva 81 anni. L'articolo proviene daNews 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : Lutto nel calcio: è morto Italo #Galbiati all'età di 85 anni. - CarloCalenda : Mai come oggi il Presidente #Mattarella rappresenta un’intera nazione unita nel lutto davanti ad una tragedia immane. Grazie Presidente. - rossanacampisi : Il disturbo da lutto prolungato entra nel nuovo DSM: che cos'è, come riconoscerlo - - rossanacampisi : Il disturbo da lutto prolungato entra nel nuovo DSM: che cos'è, come riconoscerlo - - 004nino : RIP 29 462) #Lutto #nel #mondo del #calcio: è #morto 8 #marzo 2023 #calciatore , #alienatore #italiano… -