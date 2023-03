Lutto nel mondo del calcio: è morto Gianmarco Calleri, ex presidente di Torino e Lazio (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ venuto a mancare nella mattinata di mercoledì 8 marzo Gianmarco Calleri, uomo che riponeva una grossa fede nei valori dello sport ed amante del calcio. Nato a Busalla il 10 gennaio 1942, Calleri fin da piccolo nel posto Seconda Guerra Mondiale aveva dimostrato il suo amore smiscelato verso il calcio, iniziando la sua carriera calcistica nelle giovanili del Bacigalupo. Le ottime prospettive hanno fatto sì che Calleri arrivasse in Serie B indossando le maglie di Novara, Monza e Lazio, anche se non ha mai esordito con la Prima squadra nella stagione ’62-’63. Poi, dopo il ritiro dal calcio giocato, eccolo dietro alla scrivania al comando da presidente della Lazio dal 1986 fino al 1992 quando decise di cedere la società ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ venuto a mancare nella mattinata di mercoledì 8 marzo, uomo che riponeva una grossa fede nei valori dello sport ed amante del. Nato a Busalla il 10 gennaio 1942,fin da piccolo nel posto Seconda Guerra Mondiale aveva dimostrato il suo amore smiscelato verso il, iniziando la sua carriera calcistica nelle giovanili del Bacigalupo. Le ottime prospettive hanno fatto sì chearrivasse in Serie B indossando le maglie di Novara, Monza e, anche se non ha mai esordito con la Prima squadra nella stagione ’62-’63. Poi, dopo il ritiro dalgiocato, eccolo dietro alla scrivania al comando dadelladal 1986 fino al 1992 quando decise di cedere la società ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Mai come oggi il Presidente #Mattarella rappresenta un’intera nazione unita nel lutto davanti ad una tragedia immane. Grazie Presidente. - gazzettaGranata : Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex presidente del Toro Gianmarco Calleri - ILOVEPACALCIO : Lutto nel mondo del calcio palermitano: è morto Nicola Buffa, allenò le giovanili del Palermo per 19 anni - Ilovepa… - CalcioWeb : Un lutto nel mondo del calcio: è morto Gianmarco #Calleri, ex presidente di #Lazio e #Torino - laziolivetv : Lutto nel mondo Lazio: Gian Marco Calleri si spegne a 81 anni -