Lutto nel calcio: morto Italo Galbiati, storico vice di Capello (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ morto all’eta’ di 85 anni Italo Galbiati, ex calciatore e storico vice di Fabio Capello che segui’ sulle panchine di Milan, Roma, Juve, Real Madrid, Inghilterra e Russia. “Punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della storia del Milan”, lo ha ricordato il club rossonero in un tweet, L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’all’eta’ di 85 anni, ex calciatore edi Fabioche segui’ sulle panchine di Milan, Roma, Juve, Real Madrid, Inghilterra e Russia. “Punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della storia del Milan”, lo ha ricordato il club rossonero in un tweet, L'articolo proviene dae Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : Lutto nel calcio: è morto Italo #Galbiati all'età di 85 anni. - CarloCalenda : Mai come oggi il Presidente #Mattarella rappresenta un’intera nazione unita nel lutto davanti ad una tragedia immane. Grazie Presidente. - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lutto nel calcio: morto Italo Galbiati, storico vice di Capello: E’ morto all’eta’ di 85 anni… - CalcioFinanza : Lutto nel calcio: morto Italo Galbiati, ex calciatore e storico vice di Fabio Capello - Pino00895828 : RT @Alex_Piace: #Calleri tenne accesa la fiammella, curò l'aquila ferita e scelse gli uomini adatti per farla tornare a volare. Quando la s… -