“L' unico dogma sui migranti” La sentenza di Buttafuoco sull' emergenza

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Pietrangelo, giornalista e scrittore, è ospite della puntata dell'8 marzo di Stasera Italia, il programma tv pre-serale condotto da Barbara Palombelli su Rete4, e approfondisce le tematiche legate aie al salvataggio di chi intende sbarcare in Italia, soprattutto alla luce di quanto successo a Cutro con la tragedia della barca partita dalla Turchia che ha portato a più di 70 morti: “La verità è una sola, quando succedono queste cose bisogna fare i conti con un dato di realtà e sapere che è vero che si è soli, come è altrettanto vero che l'insegnamento, il, è quello di salvare. Ha fatto benissimo Matteo Renzi quando ha ricordato Todaro, il fascistissimo Todaro. E in cronaca di un naufragio la cosa che mi ha colpito è che l'uomo che si fa carico di dare una sepoltura a quei morti è un sommergibilista della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElizabethRavag1 : @itsmeback_ @i_Stef Manco se gli fai il disegnino con Adobe Illustrator. Il televangelo è l'unico portatore nazion… - EdyS70492274 : RT @GerberArancio: “Il mio credo è l’amore e tu sei il mio unico dogma” John Keats, Lettere Katia Chausheva - horion43 : @TwittGiorgio insomma UN DOGMA, come da sempre....del resto voi Komunisti di stragi a senso unico ve ne intendete.... - barbybongioanni : @ChoosyGirl73 @lustefunu @MaxCagnaccioRob @DarkLadyMouse @DrPaoloMezzana L'unico dogma della scienza è il dubbio, h… - epizefiri : RT @CicalaDanilo: @AdmiralReloade1 Beh certo la parainfluenzale è 'sempre' ..'sempre' ...'esistita' ..se poi mi fai diventare la Scienz@ un… -

Naturalmente, Resident Evil non è l'franchise Capcom in offerta con le nuove promozioni ... mentre una delle offerte più generose da non lasciarsi scappare è sicuramente Dragon'sDark ......l'cambio apportato da Pippo rispetto allo scorso anno. Anche la bicicletta, pur restando una Pinarello Bolide TT, è cambiata. Per il nuovo modello è stato preso spunto sia dalla stradale...In questo caso il vero eimputato da mettere politicamente sotto accusa è il sistema ... in breve tempo, ha trasformato l'Italia in un oppressivo regime sanitario basato su undi natura ...