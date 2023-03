L’ultima scelta di Fuortes (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Rai firmerà nei prossimi giorni un contratto da 350 mila euro l’anno con una società privata specializzata in risorse umane, dandole l’incarico di valutare il proprio personale non giornalistico (dirigenti, quadri e impiegati), consegnando poi all’azienda una pagellina di «valutazione potenziale per orientamento alla carriera». Sarà in base a quei voti che si potrà aspirare all’interno dell’azienda di viale Mazzini ad avanzamenti di carriera e di stipendio come alle nomine più importanti alla guida di canali, reti e macrostrutture aziendali. In una azienda dominata storicamente dalla politica, dove nessuna casella viene occupata senza l’okay dei partiti di maggioranza e opposizione, potrà sembrare una grande ipocrisia, ma l’amministratore delegato Carlo Fuortes, d’accordo con i suoi collaboratori, ha voluto a febbraio il lancio di una procedura aperta per la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Rai firmerà nei prossimi giorni un contratto da 350 mila euro l’anno con una società privata specializzata in risorse umane, dandole l’incarico di valutare il proprio personale non giornalistico (dirigenti, quadri e impiegati), consegnando poi all’azienda una pagellina di «valutazione potenziale per orientamento alla carriera». Sarà in base a quei voti che si potrà aspirare all’interno dell’azienda di viale Mazzini ad avanzamenti di carriera e di stipendio come alle nomine più importanti alla guida di canali, reti e macrostrutture aziendali. In una azienda dominata storicamente dalla politica, dove nessuna casella viene occupata senza l’okay dei partiti di maggioranza e opposizione, potrà sembrare una grande ipocrisia, ma l’amministratore delegato Carlo, d’accordo con i suoi collaboratori, ha voluto a febbraio il lancio di una procedura aperta per la ...

