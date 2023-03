L' Ue | A Cutro Frontex ha fatto il possibile | i migranti non sembravano in pericolo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'imbarcazione che trasportava i 72tragicamente morti nel naufragio diera stata avvistata da un aereo di pattugliamento di, ma al momento dell'avvistamento, comunicato all'Italia, la barca non sembrava in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Amodeo: 'Sia il ministero dell'Interno che quello delle Infrastrutture avevano notizie certe su dov'era quella barc… - LaVeritaWeb : Il ministro Matteo Piantedosi ricostruisce in Parlamento le fasi del naufragio di Cutro: «Gli scafisti temevano l’a… - MarcoFattorini : Alle 23.03 di sabato 25 febbraio Frontex ha inviato la segnalazione della barca in mare a 27 (VENTISETTE) indirizzi… - bennyamino8634 : RT @LaVeritaWeb: Il ministro Matteo Piantedosi ricostruisce in Parlamento le fasi del naufragio di Cutro: «Gli scafisti temevano l’arrivo d… - Simsll359773164 : RT @siriomerenda: Giorgia #Meloni parla del naufragio di Crotone...dopo una settimana di silenzio...non assumendosi nessuna responsabilità… -

Il ministro Matteo Piantedosi ricostruisce in Parlamento le fasi del naufragio di: "Gli scafisti temevano l'arrivo dei controlli". Confermato il mancato sos di: "Primo allarme solo a mezzogiorno di domenica. Il governo non ha responsabilità".Nel naufragio di, 'il primo dato certo è che l'assetto aereoche, per primo, ha individuato l'imbarcazione alle ore 22.26 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia, non ha ...... Ylva Johansson, nella conferenza stampa sulla protezione temporanea agli sfollati ucraini, rispondendo a una domanda sull'operato dinel naufragio di. "Avrebbero potuto rimanere più a ...

Meloni non può scaricare la responsabilità su Frontex per la strage di Stato di Cutro Il Riformista

"Per quanto posso vedere, Frontex ha fatto tutto quello che poteva in questa situazione. Sfortunatamente, questo non è bastato". Lo ha detto la commissaria Ue ...Bruxelles, 8 mar. (LaPresse) - "Per quanto posso vedere, Frontex ha fatto tutto quello che poteva in questa situazione. Sfortunatamente, questo non è ...