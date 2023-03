L' Ucraina piange Yana | ' l' angelo dei combattenti' di Bakhmut

(Di mercoledì 8 marzo 2023)Rykhlitska è stata uccisa dai colpi di mortaio esplosi dai Wagner mentre evacuava i feriti. Un'amica ha scritto: 'Metà del lavoro è stato fatto da lei. Non conosco un'unità militare che non le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoenneS : RT @Agenzia_Ansa: L'Ucraina piange Yana, 'l'angelo dei combattenti'. Curava i feriti a Bakhmut, uccisa dai colpi di mortaio russi #ANSA ht… - rob_arci : RT @mariosalis: L'Ucraina piange Yana, l'angelo dei combattenti uccisa a Bakhmut: 'Una vera eroina' Yykhlitska, 29 anni, paramedico che cur… - nuccia20 : RT @mariosalis: L'Ucraina piange Yana, l'angelo dei combattenti uccisa a Bakhmut: 'Una vera eroina' Yykhlitska, 29 anni, paramedico che cur… - Ipazia3701 : RT @Agenzia_Ansa: L'Ucraina piange Yana, 'l'angelo dei combattenti'. Curava i feriti a Bakhmut, uccisa dai colpi di mortaio russi #ANSA ht… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina piange Yana, 'l'angelo dei combattenti'. Curava i feriti a Bakhmut, uccisa dai colpi di mortaio russi… -

Yana Rykhlitska è stata uccisa dai colpi di mortaio esplosi dai Wagner mentre evacuava i feriti. Un'amica ha scritto: 'Metà del lavoro è stato fatto da lei. Non conosco un'unità militare che non le ...Martedì Yana è stata seppellita nel Viale degli Eroi della sua città natale, a Vinnytsia, nell'centrale. Al funerale c'erano centinaia di persone. "Disperata, piccola e magra, portava ...Nell'autunno del 2022 Hansard ha pubblicato il singolo Take Heart sul conflitto in, il cui ... in cui l'artista, da un lato,la perdita di cari amici (tra cui John Prine, Nanci Griffith ...

L'Ucraina piange Yana, 'l'angelo dei combattenti' - Mondo Agenzia ANSA

Yana Rykhlitska è stata uccisa dai colpi di mortaio esplosi dai Wagner mentre evacuava i feriti. Un'amica ha scritto: "Metà del lavoro è stato fatto da lei. Non conosco un'unità militare che non le si ...A centrare l'auto medica che aveva appena evacuato soldati ucraini feriti nel tritacarne di Bakhmut sono stati i mercenari della Wagner, i colpi di mortaio si sono portati via due volontari paramedici ...