Lucio Caracciolo | La stanchezza degli Usa in Ucraina può avvicinare un armistizio alla coreana

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il direttore di Limes a Huffpost: "La sensazione è che Washington spinga per la controffensiva di Kiev, poi però tirerà una linea. Mentre la Cina che oggi si presenta come alfiere antiamericano non vuole che Putin perda, però non accetterà mai le annessioni russe. Nord Stream? Non è improbabile che ci siano dietro gli americani"