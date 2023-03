Lucca Summer Festival 2023 | gli Skid Row apriranno i Kiss

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Saranno gliRow, band simbolo dell’hard rock, ad aprire la data deiSaranno gliRow ad aprire la data dei. Una delle band simbolo dell’hard rock e dell’heavy metal americano torna in Italia in una fantastica serata di musica dalle sonorità potenti. I fan del gruppo statunitense avranno la possibilità di ascoltare grandi successi come “Youth Gone Wild”, “18 and Life”, “Slave to the Grind” e molti altri, insieme al nuovo materiale dell’ultimo album The Gang’s All Here dal sapore old-school in cui gliRow ritrovano le dinamiche e l’energia dei primi due album. Parlando di Rachel Bolan e Snake Sabo, due delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... metal_it : KISS, al Lucca Summer Festival 2023 ci saranno anche gli SKID ROW #kiss #skidrow: - rockolpoprock : Al Lucca Summer Festival sul palco salgono Kiss e Skid Row - LuccaSummerFest : Saranno gli Skid Row ad aprire la data dei Kiss a Lucca Summer Festival. Una delle band simbolo dell’hard rock e de… - PonzErica : @RamellaUgo @i_ponzo Noi li abbiamo visti al Lucca Summer Festival l'anno scorso - maina_enrica : MARCO MENGONI-PROVE MASTER BLASTER@LUCCA SUMMER FESTIVAL2016 -

Il prossimo 29 giugno alFestival saranno gli Skid Row ad aprire il live dei Kiss , impegnati nell' End of the Road , il loro tour di addio. La rock band del New Jersey presenterà sul palco oltre ai classici del ...A luglio, in piena estate, alFestival tornano i Blur di Damon Albarn, eccezionalmente riuniti per una nuova stagione di concerti I Maneskin torneranno in Italia con quattro date della ......Parco della Musica di Roma 19 luglio al Parco Ducale di Parma 21 luglio al Ferrara...al Castello Scaligero di Villafranca (Verona) 20 agosto a Villa Bertelli a Forte dei marmi () 22 ...

Lucca Summer Festival: gli Skid Row apriranno il live dei Kiss Rockol.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Saranno gli Skid Row ad aprire la data dei Kiss a Lucca Summer Festival. Una delle band simbolo dell’hard rock e dell’heavy metal americano torna in Italia in una fantastica serata di musica dalle son ...