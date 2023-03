Luca Bizzarri | La Satira? Ormai è poca roba

(Di mercoledì 8 marzo 2023) «in tv, tempi duri» Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 39 «Lol? Mai visto. Quando una cost di grande successo noi genovesi ne stiamo lontanissimi». Il gusto del paradosso anima da sempre la comicità di, che sarà tra i protagonisti della nuova edizione dello show disponibile da domani su Prime Video. «Quando mi hanno chiesto di partecipare sono andato a vederlo e sono morto dal ridere. Mi sono convinto subito». Tra concorrenti c’è anche Paolo Kessisoglu, suo compagno di fatto: ma questa volta sarete uno contro l’altro… «É anche questo aspetto risulta essere divertente. Abbiamo calcolato di fare delle cose insieme mentre ognuno si è preparato dei pezzi all’insaputa dell’altro, ma dopo 25 anni di carriera insieme eravamo entrambi terrorizzati: per ognuno di noi due è più facile far ridere l’altro perché ...

Luca Bizzarri: «Con Paolo Kessisoglu a Lol 3 siamo alleati e rivali. La fidanzata La sto cercando» Corriere della Sera

I primi quattro episodi disponibili su Prime Video dal 9 marzo. Alla conduzione tornano Fedez e Frank Matano, Maccio Capatonda è invece il "disturbatore" della terza edizione. Nel cast anche Nino Fras ...Il comico sarà tra i protagonisti della nuova edizione dello show «Lol» disponibile dal 9 marzo su Prime Video.