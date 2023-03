Lozano out con l’Atalanta: Spalletti ha già deciso il suo sostituto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si avvicina il big match di sabato sera alle 18:00 contro l’Atalanta e per Luciano Spalletti non arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti come evidenziato in mattinata dal Napoli, Hirving Lozano in mattinata ha riportato un risentimento muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida contro la squadra di Gasperini. La speranza del tecnico di Certaldo è quella di recuperare il messicano per il ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. SSC Napoli v Udinese Calcio – Serie A Victor osimhen of SSC Napoli celebrates with Hirving Lozano of SSC Napoli after scoring his side first goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 12 November 2022. Naples Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si avvicina il big match di sabato sera alle 18:00 controe per Lucianonon arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti come evidenziato in mattinata dal Napoli, Hirvingin mattinata ha riportato un risentimento muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida contro la squadra di Gasperini. La speranza del tecnico di Certaldo è quella di recuperare il messicano per il ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. SSC Napoli v Udinese Calcio – Serie A Victor osimhen of SSC Napoli celebrates with Hirvingof SSC Napoli after scoring his side first goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 12 November 2022. Naples Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: ...

