LOUD | il primo social basato sulla voce è tutto italiano

Leggi su funweek

(Di mercoledì 8 marzo 2023) In un tempo nel quale l’immagine non solo viene prima di ogni altra cosa ma rischia di fagocitare anche la sostanza, si fa strada l’esigenza di ritrovare autenticità. Da questo bisogno nasce, prima app in Italia di podcasting collaborativo che intende mettere laal centro della condivisione delle persone. Già disponibile negli store dei dispositivi iOS e Android, questo innovativoè frutto di un lavoromesso in campo da Alessandra Faustini dallockdown. In uno dei periodi più difficili della storia recente, il sentimento di malessere della fondatrice è diventato motore per il cambiamento. Alessandra afferma che “qualcosa è cambiato, ho iniziato a notare un sentimento comune di inadeguatezza tra molti miei conoscenti proprio a causa dei ...