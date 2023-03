"Lotta alla mafia, per l'Olanda siamo un modello": orgoglio-Meloni (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Abbiamo discusso di criminalità organizzata, e sono orgogliosa che i Paesi Bassi considerino il modello italiano di Lotta alla mafia un modello a cui fare riferimento. siamo pronti a collaborare". Lo ha detto il premier, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro olandese Mark Rutte.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Abbiamo discusso di criminalità organizzata, e sonosa che i Paesi Bassi considerino ilitaliano diuna cui fare riferimento.pronti a collaborare". Lo ha detto il premier, Giorgia, nelle dichiarazionistampa dopo l'incontro con il primo ministro olandese Mark Rutte.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

