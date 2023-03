Londra presenta un giro vite sui migranti: per le Nazioni Unite è un divieto di asilo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Gran Bretagna è pronta ad attuare un giro vite sui migranti. Infatti il Ministro degli Interni Suella Braverman ha illustrato alla Camera dei Comuni la proposta di legge che introduce un forte contrasto all’immigrazione clandestina. Le Nazioni Unite hanno affermato che i piani della Gran Bretagna equivarrebbero a un “divieto di asilo”. Il Governo conservatore di Rishi Sunak è in campo per fermare gli sbarchi dei migranti che attraversano il Canale della Manica ed entrano in Gran Bretagna. Il Governo è pronto a varare una legge senza precedenti con forti limiti al diritto internazionale. La Illegal Migration Bill dovrebbe superare anche le rimostranze della Corte europea dei diritti umani. Le misure messe in campo – che per l’Onu equivalgono “alla ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Gran Bretagna è pronta ad attuare unsui. Infatti il Ministro degli Interni Suella Braverman ha illustrato alla Camera dei Comuni la proposta di legge che introduce un forte contrasto all’immigrazione clandestina. Lehanno affermato che i piani della Gran Bretagna equivarrebbero a un “di”. Il Governo conservatore di Rishi Sunak è in campo per fermare gli sbarchi deiche attraversano il Canale della Manica ed entrano in Gran Bretagna. Il Governo è pronto a varare una legge senza precedenti con forti limiti al diritto internazionale. La Illegal Migration Bill dovrebbe superare anche le rimostranze della Corte europea dei diritti umani. Le misure messe in campo – che per l’Onu equivalgono “alla ...

