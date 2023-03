L’omelia siriana Un nuovo inizio per l’Oriente cristiano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 3 marzo è stato un giorno storico per le Chiese del. Questo fatto storico consiste nel recepimento, mai avvenuto prima, della teologia della fratellanza islamo-cristiana di padre Paolo Dall’Oglio da parte dell’episcopato cattolico-orientale, sin qui saldamente arroccato su una linea di problematica diffidenza, che ha prodotto anche un recepimento per così dire “contenuto” del documento sulla fratellanza umana firmato da papa Francesco e dall’imam dell’università islamica di al-Azhar, al-Tayyib. Questa novità davvero epocale per, quantomeno racchiuso in se stesso in una sorta di risentimento, è arrivato da Homs, dove proprio il 3 marzo è stato insediato come arcivescovo il co-fondatore con padre Paolo Dall’Oglio della comunità monastica di Mar Musa, Jacques Mourad. Uno strano ...