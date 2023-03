LOL 3 | i protagonisti e le novità dello show dove chi ride è fuori

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 marzo 2023) "Mi sembrava di stare in un manicomio senza infermieri. Poi piano piano ho capito il gioco". Le parole di Nino Frassica sono la sintesi perfetta per raccontare il successo di LOL-Chi, il comedydi Prime Video prodotto da Endemol Shine Italy, la cui terza edizione debutta ufficialmente giovedì 9 marzo con i primi quattro episodi subito disponibili (per gli ultimi due bisognerà attendere invece il 16 marzo). Dopo il clamoroso boom delle prime due stagioni, sono in arrivo le nuove puntate con un cast tutto nuovo - nel quale spicca il geniale Frassica - e qualche piccolo accorgimento. Ecco tutte lee le interviste a quattro degli attori comici che si sfideranno a colpi di battute. LOL 3-Chi, quando comincia il ...