Logan Paul: "Seth Rollins? Non sapevo manco chi fosse prima di arrivare in WWE"

Seth Rollins e Logan Paul si affronteranno sul grande palcoscenico di WrestleMania 39. Tra i due sembra proprio non correre buon sangue. In occasione della Royal Rumble il pugile youtuber è riuscito ad eliminare Seth cogliendolo di sorpresa. Successivamente durante una diretta Instagram, "The Visionary" lo ha invitato a stargli lontano evidenziato che a lui Logan proprio non piace. Logan però non ha seguito il suo consiglio. A Elimination Chamber ha interferito nel match nella gabbia valido per lo US Title e poi questo lunedì a Raw è riuscito a mandare KO Rollins, anche grazie all'aiuto di The Miz.

"E chi lo conosceva"

Parlando durante il proprio podcast "ImPaulsive", Logan Paul, insieme al

