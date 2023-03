L’Oceano Atlantico è invaso dalle alghe (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Migliaia di metri quadri di sargassum, un’alga bruna infestante, sono fioriti nelL’Oceano Atlantico. Alimentata da attività umane come l’agricoltura intensiva della soia in Congo, in Amazzonia e nel Mississippi, che scarica azoto e fosforo nelL’Oceano, l’esplosione del sargassum rappresenta di gran lunga la più grande fioritura di alghe del pianeta. La Great Atlantic Sargassum Belt, come viene chiamata, è visibile dallo spazio e si estende come un mostro marino attraverso L’Oceano, con il naso nel Golfo del Messico e la coda in Congo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Migliaia di metri quadri di sargassum, un’alga bruna infestante, sono fioriti nel. Alimentata da attività umane come l’agricoltura intensiva della soia in Congo, in Amazzonia e nel Mississippi, che scarica azoto e fosforo nel, l’esplosione del sargassum rappresenta di gran lunga la più grande fioritura didel pianeta. La Great Atlantic Sargassum Belt, come viene chiamata, è visibile dallo spazio e si estende come un mostro marino attraverso, con il naso nel Golfo del Messico e la coda in Congo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

