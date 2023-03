L'occasione è l'inaugurazione mercoledì 8 marzo 2023 del murales Corteccia, realizzato dall'artista argentino Francisco Bosoletti. Raffigura il mito di Dafne, la ninfa che per sfuggire alle voglie di Apollo chiese e ottenne di essere trasformata in una pianta di alloro (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Telefono Donna Onlus è nata a casa mia, prima che ci fosse una sede e prima ancora che approdassimo a Niguarda» racconta Stefania Bartoccetti, che ha scelto questo 8 marzo, il 31esimo dell’associazione, per dire grazie all’ospedale dove opera da più tempo, 25 anni. L’occasione è stata l’inaugurazione mercoledì 8 marzo 2023 del murales Corteccia, realizzato dall’artista argentino Francisco Bosoletti. Raffigura il mito di Dafne, la ninfa che per sfuggire alle voglie di Apollo chiese e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Telefono Donna Onlus è nata a casa mia, prima che ci fosse una sede e prima ancora che approdassimo a Niguarda» racconta Stefania Bartoccetti, che ha scelto questo 8, il 31esimo dell’associazione, per dire grazie all’ospedale dove opera da più tempo, 25 anni. L’è stata l’delildi, lache perdie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitosansone : A #Roccagloriosa, inaugurazione dell'acquedotto Faraone I. Un'occasione anche per parlare del futuro dell'ospedale… - uiltoscana : ?? Anche il sindaco di Firenze @DarioNardella ha fatto visita alla nostra sede in occasione dell'inaugurazione della… - legagecentro : In occasione della #festadelladonna, l'Ass. Corso e il Cons. Municipale Di Cesare, hanno partecipato all'inaugurazi… - radioalfa : Roccagloriosa, inaugurazione dell'acquedotto Faraone I. Un'occasione anche per parlare del futuro dell'ospedale di… - FondBracco : Inaugura in Costa Rica in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, l’esposizione fotografica 'Una vita… -