Lo sviluppo emotivo secondo William Fairbairn (Di mercoledì 8 marzo 2023) Laureato in Lettere e in Medicina, William Fairbairn si è specializzato in Psichiatria. Egli ha riformulato la ‘teoria pulsionale’ di Freud, il quale aveva evidenziato che l’impulso che deriva dalla tensione pulsionale, fornisce energia all’apparato psichico. La libido in Fairbairn Fairbairn pone la concezione di ‘libido’. Essa ha lo scopo di stabilire delle relazioni oggettuali, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 8 marzo 2023) Laureato in Lettere e in Medicina,si è specializzato in Psichiatria. Egli ha riformulato la ‘teoria pulsionale’ di Freud, il quale aveva evidenziato che l’impulso che deriva dalla tensione pulsionale, fornisce energia all’apparato psichico. La libido inpone la concezione di ‘libido’. Essa ha lo scopo di stabilire delle relazioni oggettuali,

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aikonyaaan : Dal punto di vista di sviluppo psicologico, scelte, azioni direi gli EMA. Lo so, sono banale. Dal punto di vista s… - il_Conte78 : RT @Lucero48241200: -Vuoi venire a...? -Non posso devo andare ad un corso di formazione obbligatoria per imparare a valutare un giovane ess… - Lucero48241200 : -Vuoi venire a...? -Non posso devo andare ad un corso di formazione obbligatoria per imparare a valutare un giovane… - matiofubol : @nebulosa_mente è tipo come quando a 14 anni in terza media hai fatto l'apparato riproduttore e quando la domenica… - Sar_93 : @aenneauelle un pazzo folle e maledetto che solo per essersi interessato alla psicologia dello sviluppo e in partic… -