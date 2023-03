Lo stilista Roberto Cavalli di nuovo papà a 82 anni: è nato il sesto figlio Giorgio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il noto stilista Roberto Cavalli diventa papà per la sesta volta a 82 anni: è nato, infatti, Giorgio il figlio avuto da Sandra Bergman, sua compagna da 15 anni. Roberto Cavalli papà per la sesta volta Photo Credits – headtopics.comLo stilista Roberto Cavalli è diventato papà per la sesta volta a 82 anni. Il bimbo si chiama Giorgio ed è il primo figlio avuto dalla compagna Sandra Bergman con cui, il famoso stilista italiano, ha una relazione da 15 anni. L’ex modella svedese e Roberto Cavalli, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il notodiventaper la sesta volta a 82: è, infatti,ilavuto da Sandra Bergman, sua compagna da 15per la sesta volta Photo Credits – headtopics.comLoè diventatoper la sesta volta a 82. Il bimbo si chiamaed è il primoavuto dalla compagna Sandra Bergman con cui, il famosoitaliano, ha una relazione da 15. L’ex modella svedese e, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Roberto Cavalli, lo stilista a 82 anni padre per la sesta volta - Gazzettino : Roberto Cavalli, il padre ucciso dai nazisti e i sei figli con 3 donne diverse: chi è lo stilista diventato padre a… - ilmessaggeroit : Roberto Cavalli, il padre ucciso dai nazisti e i sei figli con 3 donne diverse: chi è lo stilista diventato padre p… - Italia_Notizie : Roberto Cavalli, lo stilista a 82 anni padre per la sesta volta - Aiphos2 : RT @VanityFairIt: #RobertoCavalli è di nuovo padre. Il nome del piccolo? Giorgio, proprio come il padre dello stilista -