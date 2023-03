Lo sfogo di Emre Can: 'Arbitro arrogante! Se siamo fuori dalla Champions è colpa sua' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Emre Can non ci sta. Il centrocampista del Borussia Dortmund si è sfogato ai microfoni della Uefa dopo l'eliminazione dalla Champions... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023)Can non ci sta. Il centrocampista del Borussia Dortmund si è sfogato ai microfoni della Uefa dopo l'eliminazione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lo sfogo di Emre Can: 'Arbitro arrogante! Se siamo fuori dalla Champions è colpa sua': Emre Can non ci sta. Il cent… -