“Lo hanno umiliato”. Harry e Meghan Markle, bomba da Londra: schiaffo senza precedenti a Re Carlo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Meghan Markle e il principe Harry, schiaffo in faccia a Re Carlo. E dire che nonostante i loro durissimi atti di accusa contro la famiglia reale, sono stati invitati all’incoronazione di Carlo III il 6 maggio a Londra. Lo ha rivelato il Sunday Times, che cita un portavoce dei Duchi di Sussex, secondo cui Harry “ha di recente ricevuto una email dall’ufficio di sua maestà a proposito dell’incoronazione”. “Una decisione se il duca e la duchessa parteciperà non sarà diffusa da noi”, ha precisato il portavoce. Solo pochi giorni fa Il principe Harry ha dichiarato che l’uso di alcune droghe come la marijuana lo ha “davvero” aiutato a superare alcuni momenti difficili della vita. Le nuove rivelazioni del duca di Sussex sono arrivate nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023)e il principein faccia a Re. E dire che nonostante i loro durissimi atti di accusa contro la famiglia reale, sono stati invitati all’incoronazione diIII il 6 maggio a. Lo ha rivelato il Sunday Times, che cita un portavoce dei Duchi di Sussex, secondo cui“ha di recente ricevuto una email dall’ufficio di sua maestà a proposito dell’incoronazione”. “Una decisione se il duca e la duchessa parteciperà non sarà diffusa da noi”, ha precisato il portavoce. Solo pochi giorni fa Il principeha dichiarato che l’uso di alcune droghe come la marijuana lo ha “davvero” aiutato a superare alcuni momenti difficili della vita. Le nuove rivelazioni del duca di Sussex sono arrivate nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chicco_1990 : @MisterX8719 @pisto_gol @francescocasu Casualmente 2 giudici super partes hanno umiliato giustizia sportiva.. forse… - BiaGobbo91 : @SimonTheWatcher @PieroLadisa Puoi dire quello che ti pare. Hanno umiliato tutti dal fatto che non spingevano. - pancio27 : @PieroLadisa Ad ora lo #sport @F1 è stato umiliato. I più veloci sono i team che hanno sforato il budget cap, in ri… - bisocatia70 : Non è MAI STATA SCIENZA. Forse ora lo capirete finalmente! Capirete che vi hanno preso per il culo.Capirete che i… - Lucentezza369 : RT @Risorgiamo: ??????MERDANZA! PAGHERANNO, ECCOME SE PAGHERANNO! Hanno calpestato, deriso, umiliato un intero Popolo, di proposito e SENZA… -