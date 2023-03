“Lo ha detto al GF Vip” Oriana spiata mentre era in confessionale | “Spero non si venga a sapere”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel corso di questa edizione gli autori del GF Vip 7 ne hanno fatte proprio di tutti i colori, divertendo tanti telespettatori della diretta online e di Mediaset Extra che, adesso, stanno commentando l’accaduto tra le risate e dubbi. Il cast si stava rilassando, in salone, quando si è sentito ildiMarzoli. Già vengono ripresi dalla mattina alla sera,dormono e persino quando vanno in bagno il GF Vip 7 ha disposto una telecamera di sicurezza. Almeno ildovrebbe essere un luogo privato, nel quale potersi sfogare con gli autori e la psicologa Piera. Beh non è stoto proprio così perMarzoli. GF Vip, hanno origliatoera inTuttavia, una cosa così sgradevole poteva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sabrina76604213 : RITWEETATE Prima che il gf vip finisca,VOGLIAMO SAPERE COSA HANNO DETTO E FATTO NEL VAN. NON È PIÙ GF MA OMERTÀ VERA E PROPRIA #gfvip7 - MauroLeonardi82 : @MaraB35314282 Ne parlava ieri dopo la puntata con ori ma non gli ha detto chi è la talpa del gf vip.. ?????? - Friedkinismo2 : Appena ho detto che Vip League è meglio di Sportplus anche il primo finisce di funzionare. - Natalia98576971 : #nikiters Signorini non ha fatto vedere che quando Nikita ha detto che Antonella si è parato il deretano lo ha dett… - fra_cuti : -

Tom Cruise in Puglia, la foto con l'hostess In questa settimana si èdi tutto: che sarebbe ... Gli altri 'incontri' Ovviamente, all'interno di Adp non è l'unica donna che gestisce ruoli simili:......Spinalbese ha inizitutto spiegato il motivo per cui ha accettato di partecipare al Gf: Parlando di Belen , e di avere evitato di parlarne nel contesto televisivo del reality, Spinalbese ha:...... reduce dal Grande Fratellodal quale è stata però squalificata per una condotta non ritenuta ... Ed è molto materna', hail conduttore riportando le parole dell'ex di Belen. Sulla definizione ...

Antonino Spinalbese: "Ecco cosa ho detto a Belen dopo il Gf Vip" Corriere dello Sport

«Sì, mi ha detto che tornerà in Puglia. Sicuramente presto e non per lavoro ma per una vacanza». E con tutta probabilità potrebbe farlo già la prossima ...Gf Vip 7, Daniele Dal Moro sbotta contro Oriana Marzoli: “È già la seconda volta che mi rompi le pa**e, alla terza…”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.