LIVE Tottenham-Milan 0-0: Messias sbaglia la mira in due occasioni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nell'avveniristico Tottenham Hotspur Stadium di Londra va in scena (con dieci minuti di ritardo sull'orario previsto del calcio d'inizio)... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nell'avveniristicoHotspur Stadium di Londra va in scena (con dieci minuti di ritardo sull'orario previsto del calcio d'inizio)...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tottenham-Milan, la MOVIOLA LIVE: ammoniti Romero e Lenglet. Furia Conte in panchina, giallo anche per lui!: Di seg… - zazoomblog : LIVE Tottenham-Milan le formazioni ufficiali: Diaz ce la fa! La scelta tra Bennacer e Krunic. Slitta il calcio d'in… - infoitsport : Tottenham Milan, il risultato in diretta live degli ottavi di Champions League - sportli26181512 : LIVE MN - Tottenham-Milan (0-0): tra poco il fischio d'inizio del ritorno degli ottavi di Champions!: - Slitta di d… - sportli26181512 : Tottenham-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il successo per 1-0 a San Siro, il Mi… -