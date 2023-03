LIVE Tottenham-Milan 0-0, Champions League calcio 2023 in DIRETTA: nessun rischio sin qui per i rossoneri (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29? Gioco ripreso, ma il brasiliano non sembra al meglio. 27? Rimane a terra Emerson Royal che si tocca il polpaccio destro: si scalda Pedro Porro. 26? Molto efficace Theo Hernandez in copertura su Kulusevski sulla linea di fondo: rimessa Milan. 25? Lancio in profondità di Lenglet per lo scatto di Perisic, ma il pallone del francese è mal calibrato. 24? Destro dalla distanza di Son deviato da Kalulu, angolo Tottenham. 23? Ammonito anche Conte per proteste. 21? Gomitata di Lenglet a Giroud: secondo difensore ammonito in casa Tottenham dopo soli venti minuti, non una buona notizia per Conte. 20? Perisic serve Davies, sovrapposto a lui sulla sinistra, ma lo stop del difensore gallese è impreciso. 19? Cross di Emerson Royal col sinistro, attento Tomori nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Gioco ripreso, ma il brasiliano non sembra al meglio. 27? Rimane a terra Emerson Royal che si tocca il polpaccio destro: si scalda Pedro Porro. 26? Molto efficace Theo Hernandez in copertura su Kulusevski sulla linea di fondo: rimessa. 25? Lancio in profondità di Lenglet per lo scatto di Perisic, ma il pallone del francese è mal calibrato. 24? Destro dalla distanza di Son deviato da Kalulu, angolo. 23? Ammonito anche Conte per proteste. 21? Gomitata di Lenglet a Giroud: secondo difensore ammonito in casadopo soli venti minuti, non una buona notizia per Conte. 20? Perisic serve Davies, sovrapposto a lui sulla sinistra, ma lo stop del difensore gallese è impreciso. 19? Cross di Emerson Royal col sinistro, attento Tomori nella ...

