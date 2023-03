LIVE Tottenham-Milan 0-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | inizio equlibrato di partita

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24? Destro dalla distanza di Son deviato da Kalulu, angolo. 23? Ammonito anche Conte per proteste. 21? Gomitata di Lenglet a Giroud: secondo difensore ammonito in casadopo soli venti minuti, non una buona notizia per Conte. 20? Perisic serve Davies, sovrapposto a lui sulla sinistra, ma lo stop del difensore gallese è impreciso. 19? Cross di Emerson Royal col sinistro, attento Tomori nella chiusura. 18? MESSIAS! Schema dei rossoneri: Tonali allarga per l’ex Crotone, che prova il destro incrociato, ma il pallone finisce largo. 16? Intervento in ritardo di Romero su Leao, eccezionale nel nascondere il pallone all’argentino, che viene ammonito. Punizione dai venticinque metri per il. 15? Primo quarto d’ora che se n’è andato: ancora 0-0 il ...