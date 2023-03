LIVE Tottenham-Milan 0-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Traversone di Skipp dall’out di destra: con la testa allontana Tomori. 49? Cross di Kulusevski per il taglio di Hojbjerg: ottimo l’anticipo di Thiaw. Se la cava il. 48? Manata, involontaria, di Romero su Brahim Diaz: l’argentino ha rischiato essendo già ammonito. 47? Altro scontro fisico tra Giroud e Lenglet: ad avere la peggio è l’ex Barcellona, dolorante al petto. 46?LA RIPRESA! 22.14 Tutto pronto per l’inizio della seconda frazione. 22.12 Sono pronte le squadre a rientrare sul prato di gioco. 22.04 Prima frazione senza occasioni da entrambi le parti, come dimostrano gli zero tiri in porta dei primi quarantacinque minuti: rossoneri molto ordinati in fase difensiva, attenti a bloccare qualsiasi linea di passaggio potenziale degli avversari, apparsi sotto ...

Il tecnico degli Spurs entra subito in clima partita prendendosela con il guardalinee. L'allenatore rossonero, nonostante la neve, si presenta in panchina in giacca ...17' Bruttissimo fallo di Romero su Leao al limite dell'area: giallo per l'argentino. 14' Bellissima azione in verticale del Milan. Tutti tocchi di prima: Krunic, Leao, Brahim ...