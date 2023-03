LIVE Tottenham-Milan 0-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | inizia il match a Londra!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10? Traversone di Tonali dalla destra deviato da Davies in rimessa laterale. 9? Cross difficile di Kane, girato di spalle, dalla linea di fondo per l’inserimento di Son: Maignan esce e blocca il pallone. 8? Prova ad alzare il baricentro la squadra di Conte. 7? Problemi per Perisic: il croato ha rimediato uno scontro con unista a metà campo. L’ex Inter sembra poter riprendere il gioco. 6? Duello in velocità tra Kulusevski e Tomori: a vincere è l’ex Chelsea che anticipa lo svedese. 5? Giroud recupera palla e prova a servire a memoria Leao, il quale però non ha capito le intenzioni del francese, rimanendo fermo. 4?molto guardingo in quest’avvio di partita. 3? Brahim Diaz scappa a Hojbjerg, e il danese è costretto al fallo: punizione interessante per i ...