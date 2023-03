LIVE Tottenham-Milan 0-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | finisce un primo tempo poco emozionante

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45’+2IL0-0! 45’+1 Cross morbido di Perisic dalla sinistra, Maignan esce in tuffo e blocca la sfera. 45? Due minuti di recupero. 44? Ottima chiusura di Emerson Royal su Theo che stava galoppando sulla fascia sinistra 43? Azione insistita del, pallone scaricato su Kulusevski, il quale si accentra, crossando col mancino per il taglio di Perisic, che con un debole colpo di testa consegna la sfera a Maignan. 41? Brahim Diaz atterra Skipp nella trequarti rossonera: punizione interessante per gli Spurs. 39? Grande intervento di Tomori sul passaggio in verticale di Kulusevski per Kane. 38? Colpo di testa decisivo di Davies in copertura che evita un contropiede ...