LIVE Tottenham-Milan 0-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | espulso Romero | Spurs in dieci

82? Errore di Saelemaekers che si fa soffiare il pallone nella propria metà campo, poi Kalulu deve intervenire commettendo fallo su Richarlison. Punizione molto interessante per gli. 81? Doppio cambio per Pioli: fuori Diaz e Giroud, dentro Bennacer ed Origi. 80? Ottimo recupero di Krunic su Kane, che finisce per commettere fallo sul bosniaco. 78? Adesso si fa dura per la squadra di Conte, che è costretto ad inserire un difensore per riequilibrare la squadra. 77?! Intervento completamente scriteriato dell'argentino su Theo, il quale si stava involando verso la porta di Forster:in. 76? Cross di Kulusevski dalla sinistra, Maignan esce senza problemi. 74? Son prova a sorprendere Maignan calciando ...