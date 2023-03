LIVE Tottenham-Milan 0-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | Brahim Diaz vicino al gol

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? HOJBJERG! Infilata personale del danese il quale va col destro da posizione defiliata: Maignan non rischia la presa, angolo. 63? Pioli si lamenta con Saelemaekers il quale, secondo l’allenatore, è troppo decentrato sulla destra rispetto al resto della squadra. 61? Contropiede potenziale dei rossoneri sprecato da un passaggio impossibile di Giroud per Leao, pressato da tre uomini. 60? La barriera mura la punizione calciata da Pedro Porro. 59? Kane, con una finta, salta Tonali, il quale è costretto al fallo: punizione dai venticinque metri per gli Spurs. 58? Alza il baricentro la squadra di Conte, sempre sotto di un gol nel computo totale. 57? Punizione pressoché ininfluente per un fallo in attacco di Thiaw. 56? Entra Saelemaekers al posto dell’ex Crotone. 55? Attenzione: Messias ...