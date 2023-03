(Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE LADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA 15.02 Ilè ora in un lungo tratto in rettilineo. 15.00 Un’immagine deldal profilo Twitter della corsa: 60 km al termine,compatto https://t.co/RFn567CUn4 . 60 km to go,compatto https://t.co/H18HyD5DL3#pic.twitter.com/lAvv6KlCSl —(@Tirren) March 8,14.57 Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) staziona nelle posizioni finali del, prendendosela abbastanza comoda. 14.55 Ora l’andatura del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dpereyra71 : RT @TirrenAdriatico: ?? La tappa 3 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 è partita! Segui la diretta! ?? Segui la diretta ?? - CyclingNewsOnly : Tirreno Adriatico Stage 3 LIVE #cyclingnews #cyclist #bikenews #cycling @PodiumCafe - sportface2016 : LIVE - #TirrenoAdriatico, 100 km al traguardo della terza tappa: al comando i fratelli #Bais in fuga -

COME SEGUIRLA IN TV- ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Segui ila partire dalle 10:40 PER AGGIORNARE ...... TV E STREAMING - La terza tappa della- Adriatico 2023 scatterà alle ore 10:40 dal ... Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora. L'...PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE STARTLIST E FAVORITI- ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Segui ila partire dalle 10:50 PER AGGIORNARE ILFARE ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo inizia a spingere verso il traguardo OA Sport

TIRRENO-ADRIATICO - Altra chance per i velocisti in questa terza tappa della Tirreno che arriverà a Foligno. Prima parte di corsa abbastanza ondulata, fatta ...Ciclismo, la diretta LIVE della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2023: gli aggiornamenti in tempo reale dalla Follonica-Foligno ...