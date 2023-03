LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: i due Bais, Gandin e Iacchi in fuga con 6? di vantaggio sul gruppo (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA PARIGI-NIZZA 12.00: Il distacco resta pressochè invariato al km 45. I 4 fuggitivi hanno 5’35” di margine sul gruppo 11.53: Sulla salita è sceso il margine dei 4 battistrada che ora è di 5’36” sul gruppo. I quattro fuggitivi hanno concluso la discesa e sono in prossimità dell’abitato di Paganico 11.47: Il gruppetto di testa sta scendendo verso Paganico ed è atteso da una trentina di km di strada pianeggiante prima di arrivare a Sant’Angelo, alla base della salita del Passo del Lume Spento, primo GPM di giornata. 38 i km percorsi 11.44: Gruppetto dei fuggitivi in cima alla salita, tra poco i ragguagli sul vantaggio rispetto al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE LADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA 12.00: Il distacco resta pressochè invariato al km 45. I 4 fuggitivi hanno 5’35” di margine sul11.53: Sulla salita è sceso il margine dei 4 battistrada che ora è di 5’36” sul. I quattro fuggitivi hanno concluso la discesa e sono in prossimità dell’abitato di Paganico 11.47: Il gruppetto di testa sta scendendo verso Paganico ed è atteso da una trentina di km di strada pianeggiante prima di arrivare a Sant’Angelo, alla base della salita del Passo del Lume Spento, primo GPM di giornata. 38 i km percorsi 11.44: Gruppetto dei fuggitivi in cima alla salita, tra poco i ragguagli sulrispetto al ...

