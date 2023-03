LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | entrati negli ultimi 40 chilometri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE LADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA 15.23 Toccati adesso i -35 dal traguardo. 15.20 Intanto una piccola curiosità. Non è Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) a vestire la maglia ciclamino in luogo di Filippo Ganna. Il velocista olandese ha preferito mantenere la maglia di campione europeo, lasciando il simbolo per la classifica a punti a Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) 15.17 Dopo una fuga di oltre 150, Davide Bais (Eolo-Kometa) è nella zona di coda del gruppo. 15.14 Tratto con parecchie curve, c’è anche una leggera salitella da affrontare. 15.11 Si vede Davide Formolo (UAE Team Emirates) a fare l’andatura in gruppo. 15.09 Curva a destra e da qui inizia un interessante tratto di ...