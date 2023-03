LIVE – Roma-Real Sociedad, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alle 14:45 di mercoledì 8 marzo, Josè Mourinho terrà la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Sociedad, match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L’allenatore portoghese è pronto a presentare questa sfida dell’Olimpico insieme al connazionale e portiere giallorosso: Rui Patricio. Sportface.it vi terrà compagni con una DIRETTA testuale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alle 14:45 di mercoledì 8 marzo, Josèterrà laalla vigilia di, match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L’allenatore portoghese è pronto a presentare questa sfida dell’Olimpico insieme al connazionale e portiere giallorosso: Rui Patricio. Sportface.it vi terrà compagni con unatestuale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : doppietta sold out all’auditorium ?? grazie ROMA???? il tour prosegue domani a CAGLIARI con firmacopie a fine live ?? t… - GiovaAlbanese : Continassa: prove di #Juventus in vista della Roma. E in campo con i compagni c'è anche #Miretti LIVE ??… - gioja_channel : #RadioGioja #Almanacco #anniversary #NatiOggi #8Marzo: #buoncompleanno @Venditti! Gli #auguri col #live di… - antoniusromano : RT @ilbianconerocom: Prima di tuffarci in #JuveFriburgo, uno sguardo ancora a #RomaJuve: ecco il commento del match dal nostro OR LIVE post… - ilbianconerocom : Prima di tuffarci in #JuveFriburgo, uno sguardo ancora a #RomaJuve: ecco il commento del match dal nostro OR LIVE p… -