LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 20 km, il gruppo si prepara per la salita finale (Di mercoledì 8 marzo 2023) 16.13 Arrivano in testa al gruppo gli INEOS e gli AG2R. Questi 6 secondi fanno gola a tutti… 16.12 Calmeane e Skaarseth mantengono ancora 20" di margine quando manca 1 km al traguardo volante. Se i due passassero in testa ci sarebbero solo 2" per il primo che passerà alle loro spalle. 16.10 Lavorone di Wellens teso evidentemente a riprendere i fuggitivi prima dello sprint intermedio. Pogacar vuole chiaramente andare a caccia dei secondi di abbuono. 16.08 Finisce il lavoro anche di Novak, tocca a Tim Wellens. Ripreso anche Houle, Warbasse ed Eenkhorn saranno i prossimi. 16.07 Ripreso in questo momento Jonas Gregaard, ancora protagonista con la sua ...

