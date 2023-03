LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicinano le salite, fuggitivi a 4’10” (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO 15.14 Il gruppo ora è allungatissimo. Momento molto delicato della corsa e vantaggio dei battistrada che scende a 3’35”. 15.12 Maglie del gruppo strettissime in questa fase molto concitata. Strada dritta in questo tratto ma ricca di spartitraffico e rotonde. 15.10 Superate in questo momento le due ore e mezza di corsa. La velocità media al momento è di 43.5 km/h. 15.07 Il gruppo torna ad alzare l’andatura con tante formazioni che sembrano interessate a stare nelle primissime posizioni. 15.04 Dietro gli uomini rosa della EF, vediamo la macchia giallonera della Jumbo-Visma. 15.01 In testa al gruppo ora di nuovo gli uomini della maglia gialla Magnus Cort. La EF ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE LADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 15.14 Il gruppo ora è allungatissimo. Momento molto delicato della corsa e vantaggio dei battistrada che scende a 3’35”. 15.12 Maglie del gruppo strettissime in questa fase molto concitata. Strada dritta in questo tratto ma ricca di spartitraffico e rotonde. 15.10 Superate in questo momento le due ore e mezza di corsa. La velocità media al momento è di 43.5 km/h. 15.07 Il gruppo torna ad alzare l’andatura con tante formazioni che sembrano interessate a stare nelle primissime posizioni. 15.04 Dietro gli uomini rosa della EF, vediamo la macchia giallonera della Jumbo-Visma. 15.01 In testa al gruppo ora di nuovo gli uomini della maglia gialla Magnus Cort. La EF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : DIRETTA QUARTA TAPPA #ParigiNizza2023, aggiornamenti LIVE : arrivo in salita a La Loge des Gardes - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ????????? 15h30 Parigi-Nizza, 4a tappa - sportface2016 : DIRETTA QUARTA TAPPA #ParigiNizza2023, aggiornamenti LIVE: arrivo in salita a La Loge des Gardes - OA_Sport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia! - - sportface2016 : LIVE - #ParigiNizza, inizia la quarta tappa! 165 km con tanta montagna -