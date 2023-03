LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sale a 5’05” il vantaggio dei sette fuggitivi, 90 km all’arrivo (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO 14.32 oggi può essere una giornata molto importante per la classifica. Al momento la situazione nella generale è la seguente: 1 CORT Magnus EF Education-EasyPost 7:53:41 2 VAN HOOYDONCK Nathan Jumbo-Visma 0:01 3 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 0:03 4 TRATNIK Jan Jumbo-Visma ,, 5 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma ,, 6 YATES Simon Team Jayco AlUla 0:07 7 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:08 8 FOSS Tobias Jumbo-Visma ,, 9 O’BRIEN Kelland Team Jayco AlUla 0:11 10 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 0:14 14.28 Continua ad aumentare il gap tra i battistrada e il gruppo. I sette uomini al comando hanno ora 5’05” di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE LADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 14.32può essere una giornata molto importante per la classifica. Al momento la situazione nella generale è la seguente: 1 CORT Magnus EF Education-EasyPost 7:53:41 2 VAN HOOYDONCK Nathan Jumbo-Visma 0:01 3 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 0:03 4 TRATNIK Jan Jumbo-Visma ,, 5 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma ,, 6 YATES Simon Team Jayco AlUla 0:07 7 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:08 8 FOSS Tobias Jumbo-Visma ,, 9 O’BRIEN Kelland Team Jayco AlUla 0:11 10 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 0:14 14.28 Continua ad aumentare il gap tra i battistrada e il gruppo. Iuomini al comando hanno ora” di ...

