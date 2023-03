LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar stende Vingegaard! Tappa e maglia per lo sloveno (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA Tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO 16.51 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per aver seguito con noi questa spettacolare frazione della Paris-Nice che ci ha dato un primo assaggio dello spettacolo che ci aspetterà al Tour de France. L’appuntamento è per domani con una Tappa molto insidiosa. Una buona serata ed un saluto sportivo a tutti! 16.50 La Paris-Nice è ancora molto lunga e di insidie nelle prossime quattro tappe ce ne saranno in abbondanza. Certo l’impressione lasciata anche oggi dallo sloveno mette i brividi a tutti gli avversari, in primis un Jonas Vingegaard poco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE LADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 16.51 La nostrafinisce qui. Grazie per aver seguito con noi questa spettacolare frazione della Paris-Nice che ci ha dato un primo assaggio dello spettacolo che ci aspetterà al Tour de France. L’appuntamento è per domani con unamolto insidiosa. Una buona serata ed un saluto sportivo a tutti! 16.50 La Paris-Nice è ancora molto lunga e di insidie nelle prossime quattro tappe ce ne saranno in abbondanza. Certo l’impressione lasciata anchedallomette i brividi a tutti gli avversari, in primis un Jonas Vingegaard poco ...

